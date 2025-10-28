Жуков заявил, что пользовался своим авторитетом, чтобы продвигать своих детей

Многие звезды часто стремятся обеспечить своим детям место в индустрии развлечений, даже если те не обладают необходимыми способностями. Некоторые знаменитости используют свои связи, чтобы получить выгодную роль или шанс участвовать в значимом проекте. Певец Сергей Жуков рассказал, использовал ли он когда-либо подобные возможности, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лидер группы «Руки вверх!» признался, что не раз пользовался своим авторитетом, чтобы помочь своим детям в продвижении.

«Кумовство, непотизм и подобные явления постоянно происходят в шоу-бизнесе. Да, я тоже продвигаю своих детей, но если бы они были без актерского таланта, то я бы заменил их на других актеров — более профессиональных. Но мои дети обладают нужными качествами, чтобы стоять на сцене или входить в кадр», — отметил Жуков.

Также артист добавил, что некоторые звезды готовы даже заплатить организаторам ради выступления на престижном мероприятии. Он заявил, что ему известны подобные случаи, но не стал раскрывать имена.

