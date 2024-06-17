Жительница Королева стала лучшей актрисой IX Открытого фестиваля «Точка_точка_запятая»

Спектакль «Снегурочка» королевского театра- студии «Муравейник» был признан лучшей педагогической работой и получил диплом в этой номинации, а актриса Наталья Донская стала лучшей актрисой второго плана и за роль «Купавы» получила диплом в номинации «За лучшую женскую роль второго плана».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.