Жительница Королева стала лучшей актрисой IX Открытого фестиваля «Точка_точка_запятая»
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Королёв
В середине июня завершился IX Открытый фестиваль детских, юношеских, молодежных театральных студий, театров- студий «Точка_точка_запятая», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы страны, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.
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