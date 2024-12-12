Жительница Каширы стала победителем подмосковного конкурса «Голоса сердец»

Фестиваль-конкурс «Голоса сердец — 2024» собрал рекордное количество участников — 230 заявок поступили от молодых дарований из 40 муниципалитетов Подмосковья. Фестиваль проводится в целях поддержки и развития творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

Конкурсанты соревновались в шести номинациях: инструментальная музыка, народные инструменты, сольный вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, а также художественное чтение. Жюри фестиваля возглавил заслуженный работник культуры России Анатолий Цеп, заведующий музыкальным искусством Государственного Российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова. Под его руководством эксперты оценивали работы участников.

Каширянка Владлена Буравцева пронзительно и чутко декламировала стихотворение Марины Цветаевой «Еще вчера в глаза глядел». По оценке жюри Владлена стала лауреатом I степени в номинации «Художественное слово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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