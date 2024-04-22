Жителям Ступина 25 апреля покажут спектакль «Шинель» по повести Гоголя

25 апреля на сцене «СТЮАрт» состоится показ нового спектакля ступинского драматического театра по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель». Старшеклассники и студенты смогут посетить спектакль по Пушкинской карте. Об этом сообщается на сайте администрации округа Ступино.

«Шинель» — трогательная история одиночества и одержимости вещью.

Главный герой, нищий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, вынужден сшить себе шинель, и этот поступок меняет его жизнь навсегда.

Спектакль режиссера-постановщика Александра Фиша переносит зрителей в мир мучительного внутреннего поиска героя, его желания уйти от проблем и стать частью чего-то более высокого и неземного.

Вместе с Акакием Акакиевичем посетители театра пронесутся сквозь мистические события повести.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.