Жителям Московской области представили новый плейлист о лете

Третий год подряд для жителей Московской области запускают плейлист для теплых дней «Лето в Подмосковье». В подборке более 100 песен разных жанров, которые окунут слушателя в атмосферу отпуска, тепла и летней беззаботности, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

Проникновенные баллады о любви, беззаботные песни об отдыхе и тепле, энергичные треки для танцев — все это поместилось в плейлист «Лето в Подмосковье». Здесь представлены лидеры современных хит-парадов, новинки и уже знакомые летние шлягеры из 90-х, которые снова оказались на пике популярности.

Среди исполнителей можно встретить уже известные имена: Ваня Дмитриенко, IOWA, «Моя Мишель», Zivert, Anna Asti, Мари Краймбрери, Niletto, Жанна Фриске и другие. Также представлены песни молодых дебютантов. Все композиции с мягкими и теплыми мелодиями, их сопровождают душевные тексты.

Послушать плейлист «Лето в Подмосковье» и окунуться в прекрасное настроение можно прямо сейчас. Слушателя ждет 109 песен, которые длятся 5,5 часа.