Жители Серпухова проверили свои знания об истории родного города

На площади 49-й Армии и на Юбилейной площади активисты провели блиц-викторину «Я люблю свой город». В преддверии Дня города студенты Серпуховского колледжа, волонтеры-медики, «Волонтеры Подмосковья», сотрудники Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, местное отделение партии «Единая Россия» подарили жителям отличное настроение.

Серпуховичи отвечали на вопросы о городе, его истории и вспоминали выдающихся личностей. За правильные ответы все участники получали воздушные шарики и флажки, цвета которых символизируют герб муниципалитета.

Акция «С Днем рождения, любимый Серпухов» проводится ежегодно и является одной из самых добрых традиций.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.