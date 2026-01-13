Жители Подмосковья посетили более 10 тысяч культурных мероприятий за новогодние каникулы

В учреждениях культуры Подмосковья с 20 декабря по 11 января прошло свыше 10 тысяч мероприятий, которые посетили более 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В праздничные дни жители и гости Подмосковья могли посетить выставки, фестивали, театральные премьеры, тематические спектакли и интерактивные программы. Горнолыжные комплексы региона приняли свыше 500 тысяч посетителей, наиболее популярными стали спортивный парк «Волен» – «Степаново», парк «Яхрома», клуб Леонида Тягачева, комплекс «Красная горка» и курорт «Сорочаны».

Театры Подмосковья провели более 340 мероприятий, которые собрали почти 43 тысячи зрителей. В муниципальных театрах прошло свыше 300 событий, а бесплатные посещения были организованы для семей участников СВО. Государственные музеи региона посетило около 81 тысячи человек, самыми востребованными стали музей «Новый Иерусалим», Звенигородский музей-заповедник и Серпуховский историко-художественный музей.

В парках прошли общеобластные праздники «Новый год в Подмосковье» и «Рождество в Подмосковье», а также спортивные и тематические фестивали. Одним из ключевых событий стал фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха, который собрал более 29 тысяч зрителей. В шести округах прошли спектакли «Щелкунчик» с участием известных фигуристов, их посмотрели около 19 тысяч человек.

Библиотеки региона посетили 83 тысячи человек, для которых были организованы концерты, викторины, мастер-классы и праздничные представления. В Зарайске прошел фестиваль современного искусства «Перезагрузка», который посетили около 18 тысяч человек. Всего в учреждениях культуры Подмосковья за новогодние праздники прошло более 10 тысяч мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.