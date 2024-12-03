Жители Подмосковья могут посетить выставку «Подвиг разведчиков»

Выставка посвящена блестящим советским разведчикам, которые в годы ВОВ демонстрировали беспримерное мужество и показывали восхитительные результаты. Она представлена в мемориальном историческом здании Центральной антифашистской школы, которая имеет непосредственное отношение к уникальным операциям советской разведки в годы войны.

В музее можно узнать подробности биографии самых отважных, умных, талантливых, сильных и преданных Родине легендарных разведчиков-антифашистов и истории тех успешных операций, которые им удалось осуществить. Павел Судоплатов, Николай Кузнецов, Михаил Кудрявцев, Николай Терещенко — все эти люди внесли огромный вклад в Великую Победу.

Исторические фотографии, документы, личные вещи героев советской разведки — выставка составлена из более чем 100 раритетов. Познакомиться с ними посетители могут по 5 декабря.

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