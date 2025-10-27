Жители Новосибирска раскупили почти все билеты на концерт «отмененной» Арбениной

В Новосибирске раскупили почти все билеты на концерт Арбениной после скандала

Несмотря на попытки отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», их выступление все же состоится в Новосибирске 7 декабря. Анализ сайта kassir.ru, проведенный редакцией Om1 Новосибирск , показал, что большая часть билетов уже распродана.

На момент проверки оставалось всего 49 билетов на танцпол по цене 3800 рублей и 68 билетов в фан-зону стоимостью 6600 рублей, что указывает на почти полный солдаут.

Ранее проведение концерта Арбениной в Новосибирске было под угрозой срыва. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров требовал отмены выступления, ссылаясь на позицию певицы относительно российской специальной военной операции на Украине.

«Человек поддерживал израильскую армию, выпускал песни, которые дискредитируют наших бойцов, но при этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так?» — возмущался общественник.

Стоит напомнить, что в октябре 2024 года выступление Арбениной в Омске было отменено после обращения организации «Совет атаманов казачьего народа» к главе Омской области Виталию Хоценко. Тем не менее, артистка продолжает свою концертную деятельность на территории России, подтверждением чему являются предстоящий концерт в Новосибирске и огромный интерес публики к ее творчеству.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.