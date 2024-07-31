Жители Московского региона могут претендовать на награду «Знание.Премия»

Жители Московского региона могут подать свои интересные проекты на соискание просветительской награды «Знание.Премия», сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

Награда «Знание. Премия» учреждена для признания достижений в области просвещения, образования и науки. Чтобы ее получить, необходимо пройти несколько этапов отбора, получить оценку экспертной комиссии и Почетного жюри и дождаться результатов онлайн-голосования.

Всего предусмотрено 19 номинаций. В числе них «За вклад в сохранение семейных ценностей», «За просветительскую деятельность в университете», «За вклад в просвещение в сфере „Культура и искусство“» и т. д.

Конкурс проходит уже в четвертый раз. Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2024 года. Заявку можно подать на официальном сайте.

Торжественное награждение победителей состоится в 2025 году.