Жители Ленинского округа встретятся с Заслуженной артисткой России Натальей Бондарчук

В подмосковном Ленинском городском округе в летнем кинотеатре «Киносад» на базе музея-заповедника «Горки Ленинские» Наталья Бондарчук 7 июня представит фильм «Пушкин. Последняя дуэль». Российская актриса и кинорежиссер расскажет об истории создания кинокартины, встретится с гостями музея-заповедника и устроит автографсессию. Вход в «Киносад» в этот день будет свободным для всех посетителей музея-заповедника. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Первые фильмы о жизни Александра Сергеевича Пушкина были сняты еще во времена немого кино. Например, ленту 1910 года „Жизнь и смерть Пушкина“ критиковали за пошлость, фильм „Поэт и Царь“ 1927 года был воспринят скептически. Поэтому в дни, когда проходят праздничные события, посвященные юбилею поэта, мы стремимся показать эталонное кино. „Пушкин. Последняя дуэль“ — одна из лучших в отечественном кинематографе экранных версий жизни и смерти поэта. И мы безгранично признательны режиссеру картины Наталье Бондарчук за то, что она представит фильм нашим посетителям лично», — приводятся в сообщении слова директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.

Усадьбу Горки, в парке которой расположен Киносад, с семьей Александра Пушкина связывает особая история.

«В советское время образ Пушкина обязательно был искажен. Где истина? Как уживалась в поэте дружба и с Николаем I, и с декабристами? Мне хотелось ответить на этот вопрос правдиво, возможно поэтому у меня получился некий „политический детектив“. Не биография поэта, а психологическое исследование, на эмоциональном уровне приоткрывающее тайну того, что привело гения на роковую дуэль», — рассказала о фильме Наталья Бондарчук.

Кинопоказ и встреча с Заслуженной артисткой России Натальей Бондарчук состоится 7 июня в 21:15 по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, рабочий поселок Горки Ленинские, улица Центральная, дом 1. Вход свободный.

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