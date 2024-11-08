Жители и гости Павловского Посада могут принять участие в купеческом чаепитии

Каждые выходные в Павловском Посаде в выставочном зале «Дом Широкова» встречают гостей и угощают чаем из самовара, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Если вы хотите необычно провести свой досуг в кругу семьи и исторической культуры, окунувшись в традиции купеческого чаепития и быта, то данное мероприятие придётся вам по душе! На мастер-классе экономка Пелагея рассказывает гостям о купце Давыде Ивановиче Широкове, о его семье, об истории родины павлово-посадского платка.

«В купеческих семьях было принято пить чай из блюдечек, считалось, что так он быстрее остывает. На стол ставили начищенный до блеска самовар, выставляли лакомства, и за душевной беседой чаепитие на Руси продолжалось несколько часов» — из рассказов экономки Пелагеи.

Мастер-класс «Купеческое чаепитие в Доме Широкова» пользуется большой популярностью у жителей и гостей города Павловский Посад. В программе мероприятия: интересные разговоры об истории родины павлово-посадского платка, об его исторических личностях ну и конечно душистый чай с баранками и сушками.

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