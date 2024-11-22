Жители и гости Коломны смогут бесплатно отправить уникальную почтовую открытку

Акция «Сердечный привет с дороги» пройдет 22 ноября в Коломне. Идея родилась благодаря сотрудничеству «Почты России», АО «Центральная ППК» и «Коломенского трамвая желаний». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Один из захватывающих экскурсионных рейсов «Коломенского трамвая желаний», являющийся симбиозом железнодорожного транспорта, путешествий и отправки почтовых карточек, отметит в ноябре свое пятилетие. Это тематический рейс «Почтовый трамвай». В честь этого знаменательного события выпущена стилизованная открытка тиражом в тысячу экземпляров», — рассказывает руководитель экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний» Маргарита Тимофеева.

С 13:00 до 17:00 каждый пассажир «Центральной ППК» сможет бесплатно отправить стилизованную открытку «Сердечный привет с дороги», вспомнив таким образом старинную традицию. В конце XIX — начале XX века, в период роста пассажирских перевозок по железным дорогам, стала популярной традиция отправлять памятные иллюстрированные открытки из тех мест, которые посещали путешественники. Обычно это были почтовые карточки с изображениями городов.

Акция состоится на вокзале железнодорожной станции «Коломна».

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