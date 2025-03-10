Жители Химок посетили бесплатный кинопоказ

В гимназии № 23 Химок провели кинопоказ для жителей. Мероприятие приурочили к годовщине исторического события ХХ века — началу «Холодной войны», сообщает пресс-служба администрации округа.

С приветственным словом выступил депутат Совета депутатов Руслан Шаипов. «Знание таких исторических событий помогает нам передавать все самое важное и ценное для подрастающего поколения», — сказал он.

Кроме того, школьникам и их родителям, а также педагогам показали документальный фильм, посвященный данному событию.

«Проведение таких мероприятий играет важную роль в воспитании молодежи и углубляет их знания о ключевых исторических событиях. Также это развивает их способность к критическому мышлению и помогает будущему поколению лучше разбираться в сложных политических процессах», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Мероприятия, подобные этому кинопоказу, помогают химчанам глубже понять ключевые моменты истории и их влияние на современное международное положение. Муниципальный депутат Алексей Федоров напомнил, что в Химках с июля прошлого года реализуют масштабную патриотическую программу. Она направлена на укрепление исторической памяти и воспитание патриотизма среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.