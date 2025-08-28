Жители Богородского округа открыли мир книг на Дне открытых дверей в библиотеках

В рамках областной акции «День открытых дверей» для жителей города Электроугли в местной библиотеке прошли познавательные мероприятия: «В лабиринтах Книжного Царства» и «Калейдоскоп новинок». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Квест-игра «В лабиринтах Книжного Царства» познакомила посетителей с детским отделом библиотеки. В игре приняли участие ребята разных возрастов. Они познакомились со спецификой работы в библиотечном деле, научились ориентироваться среди множества книжных изданий. Узнали, какие журналы есть в библиотеке и как стать участником библиотечного клуба.

Во время «Калейдоскопа новинок» читатели более старшего возраста смогли осуществить обзор новых книжных поступлений и периодических изданий. Новые книги, научно-популярные журналы, актуальные газетные издания — это та литература, которая помогает людям быть в курсе событий, получать удовольствие от чтения хорошего романа или развивать свои интеллектуальные навыки.

А в филиале Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина в мкр. Заречье (г. Ногинск) у входа в библиотеку гостей встречал приветливый сказочный герой — Вовка из Тридевятого царства.

Посетители смогли ознакомиться с выставкой книжных новинок, поучаствовать в мини-викторинах «О книге и чтении» и «По страницам любимых книг», проверить свои знания литературных произведений отечественных и зарубежных классиков.

В зоне буккроссинга каждый мог взять понравившуюся книгу, которую принесли в дар другие читатели библиотеки.

Этот день стал замечательным поводом напомнить жителям округа, что современная библиотека — это не только место, где можно найти хорошую книгу, но и пространство для творчества.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.