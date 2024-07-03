Жителей Серпухова приглашают на выставку «Вторая жизнь дерева в картинах»
Фото - © Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов
В музейно-выставочном центре г. о. Серпухов проходит выставка Сергея Уласевича «Вторая жизнь дерева в картинах». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
На экспозиции гости смогут ознакомиться с работами, выполненными в редкой технике искусства — художественной резьбы по дереву. Сами картины представляют собой разные сюжеты и тематические циклы.
Выставка завершится 10 июля 2024 года. Вход свободный. Подробности — на сайте центра.
Музейно-выставочный центр оснащен современными технологиями и позволяет увидеть посетителям до пяти разных выставок одновременно. При этом центр располагает обширной экспозиционной площадью и участвует в организации крупномасштабных проектов, ярмарок и фестивалей.
Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.