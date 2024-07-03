Жителей Серпухова приглашают на выставку «Вторая жизнь дерева в картинах»

В музейно-выставочном центре г. о. Серпухов проходит выставка Сергея Уласевича «Вторая жизнь дерева в картинах». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

На экспозиции гости смогут ознакомиться с работами, выполненными в редкой технике искусства — художественной резьбы по дереву. Сами картины представляют собой разные сюжеты и тематические циклы.

Выставка завершится 10 июля 2024 года. Вход свободный. Подробности — на сайте центра.

Музейно-выставочный центр оснащен современными технологиями и позволяет увидеть посетителям до пяти разных выставок одновременно. При этом центр располагает обширной экспозиционной площадью и участвует в организации крупномасштабных проектов, ярмарок и фестивалей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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