Жителей Серебряных Прудов приглашают на спектакль-концерт «Треугольники надежды»

24 февраля в актовом зале СОШ им. В. И. Чуйкова состоится спектакль-концерт «Треугольники надежды» в рамках областной патриотической акции «Наследники поколения победителей», сообщает пресс-служба администрации Серебряных Прудов.

Через фронтовые письма зрители погрузятся в тяжелую атмосферу военного времени 1941–1945 годов, ощутят боль разлуки, мужество солдат и тепло домашнего очага, согревавшего их в самые суровые моменты.

Спектакль-концерт — это не просто театральная постановка, это дань памяти героям Великой Отечественной войны, попытка донести до молодого поколения ценность мира и важность сохранения исторической правды. В программе прозвучат патриотические песни, стихи, отрывки из писем, а также хореографические номера, отражающие дух эпохи.

Зрители смогут прикоснуться к истории своей страны, почтить память павших и выразить благодарность ветеранам. Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный. Возрастные ограничения: 12+.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.