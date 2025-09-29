Жителей Рузского округа пригласили в творческую мастерскую к Бабе Яге

Главной изюминкой дня станет работа творческой мастерской в необычном формате — в гостях у самой Бабы Яги.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной и разнообразной. В 15:30 на стритбольной площадке стартует игровая анимация для детей, которая подарит юным участникам массу положительных эмоций и впечатлений.

Спортивная часть программы включает организацию тимбилдинга на главной аллее парка. Участники смогут проявить свои физические способности, проходя увлекательную полосу препятствий.

Кульминацией дня станет работа творческой мастерской в особняке Бабы Яги. Каждый гость сможет создать уникальное изделие на память, погрузившись в атмосферу волшебства и творчества.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих присоединиться к праздничной программе. Это отличная возможность провести выходной день активно и с пользой для всей семьи, получив массу положительных эмоций и впечатлений.

«Приходите всей семьей и окунитесь в мир развлечений и творчества в рузском парке „Городок“!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.