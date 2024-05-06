Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в Сабантуе-2024

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В подмосковных Люберцах готовятся к семейному фестивалю Сабантуй-2024

Более 30 тыс. человек соберутся 15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах, чтобы поучаствовать в семейном мультикультурном фестивале Сабантуй-2024, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Организаторы фестиваля приглашают всех желающих присоединиться к мероприятию, которое внесено в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО. В 2024 года фестиваль объединит жителей более 250 городов мира.

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в разных городах Подмосковья с 2001 года. Последние 2 года фестиваль стал семейным, организаторы стараются продумать программу так, чтобы гости всех возрастов могли найти активности по душе», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Темой Сабантуя-2024 станет дружба и сплочение нации. Участники фестиваля смогут поучаствовать в Мегаквесте, послушать любимые песни в исполнении российских звезд и творческих коллективов.

Узнать более подробную информацию можно на сайте мероприятия. Вход на фестиваль будет свободным для всех.

Год назад Сабантуй отмечали в Дубне. На торжестве присутствовал робот-пес.