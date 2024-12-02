Жителей Подмосковья приглашают на выставку живописи к Году семьи

В Картинной галерее Музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы работает выставка «Центр Вселенной», она приурочена к Году семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено более 100 работ, выполненных в технике пастельной живописи, которая подчеркивает мягкость и придает особую выразительность изображениям семейных сцен. Все работы прошли конкурсный отбор.

Выставка «Центр Вселенной» призвана показать важность и ценность семьи в современном обществе, необходимость поддерживать и укреплять семейные ценности и связи, передавать традиции будущим поколениям. В рамках выставки проходят лекции о семье, семейных ценностях и сохранении традиций.

Выставка продлится до 15 декабря по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3. Больше информации — на сайте МВК г. о. Люберцы.

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