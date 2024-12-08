Жителей Подмосковья приглашают на художественную выставку «Искусство портрета»

Персональная выставка художника, преподавателя рисунка и живописи Екатерины Фищук «Искусство портрета» открылась в Мытищинской галерее искусств. В экспозиции представлено более 100 работ автора, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Живописью Екатерина занимается уже более 20 лет, в основном она работает мягким материалом или сухой пастелью. Ее любимым жанром является портрет.

Основной темой творчества является изображение человека. Люди всегда были для художницы источником вдохновения, и она стремлюсь передать это через портреты, которые отражают их настроение и эмоции.

Помимо портретов окружающих людей, здесь также представлены портреты представителей группы «Терция» — исторического общества, занимающегося реконструкцией XVII века, а еще фантазийные работы.

Выставка будет работать до 15 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.