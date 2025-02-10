Жителей Наро-Фоминска приглашают на мероприятия в парк
Фото - © Администрация Наро-Фоминского городского округа
В парках Наро-Фоминского округа каждые выходные проходят развлекательные мероприятия. Жители смогут поучаствовать в интересных лекциях, поучаствовать в развлекательной программе парков округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Основными площадками, где можно с пользой провести время являются:
- Парк «Мечта» п. Селятино,
- Центральный парк им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске,
- Парк «Дубки»,
- Парк «Победы.
Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой или посетить открытую тренировку в парке под руководством опытного тренера.
Для наших самых маленьких граждан в парках всегда есть программа занятий на выходных. Дети могут поучаствовать в творческих мастер-классах, побывать на уроках рисования и многое другое.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.
«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.