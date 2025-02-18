Жителей Ленинского округа приглашают на развлекательные мероприятия в парках

В парках Ленинского округа запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на всю неделю, передает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Апаринки» 18 февраля можно поиграть в настольные игры в клубе «MEEPLE», а каждый вторник и четверг проходит спортивная тренировка «Активное долголетие».

В Расторгуевском парке 20 февраля и 21 февраля пройдут развлекательно-игровые программы для детей, где они могут поиграть в интересные игры, потанцевать под веселую музыку и весело провести время с аниматором.

19 февраля в Тимоховском парке также пройдут развлекательно-игровые программы для детей, а также эко-уроки и зимняя мастерская, где ребята будут делать поделки своими руками.

А в Центральном парке 18, 20 и 21 февраля для деток подготовлена целая игровая программа, где они будут танцевать, играть, мастерить и много всего другого.

Уже 23 февраля в честь праздника Защитника Отечества в Лесопарке Высота, Расторгуевском и Центральном парках пройдет праздничная программа «Разрешите поздравить» где гостей будет ожидать тир, лазертаг, игра Зарница и всеми любимая полевая кухня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.