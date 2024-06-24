Жителей и гостей Жуковского приглашают на выставку картин

Заслуженный художник России из городского округа Луховицы Виктор Петров приобщает к своему творчеству жителей Жуковского. Он организовал выставку картин в городе, сообщает пресс-служба администрации округа Жуковский.

Выставка проводится в одном из залов на втором этаже драматического театра «Стрела». Это здание со столетней историей и впечатляющим интерьером, под стать картинам Виктора Петрова.

В город Жуковский автор уже привозил работы, но было это 20 лет назад. Теперь же, когда он узнал, что можно открыть выставку картин в этом зале, сразу согласился, так как помещение его впечатлило.

«Мне здесь понравился интерьер. Пусть работ вошло только 20, но зато здесь светлое здание и интересное освещение. Когда я увидел этот зал, то он меня устроил. Много картин я буду показывать в конце этого года в Луховицах — в выставочном зале, когда открою там персональную выставку», — сказал Петров.

На выставке представлены живописные пейзажи городского округа Луховицы. Это Заокская сторона с рекой Окой, село Ловцы и поселок Белоомут, где живет художник. Выставлены, как старые, так и новые произведения.

«Я, когда зал посмотрел, понял, что сюда нужны большие работы. Внизу представлены масштабные работы, а вверху — маленькие этюды. Старался каждое время года показать. Натюрморт здесь только один — с сиренью. А так тут пейзажи, потому что это моя тема. Самая большая картина, которая здесь представлена, написана в Ловцах в марте–апреле», — отметил Петров.

Выставка будет работать в Жуковском до 10 июля.

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