Жителей и гостей Жуковского приглашают на масленичные гуляния

В Жуковском масленичные гуляния пройдут два дня: 1 и 2 марта. Возрастное ограничение: 0+, сообщает пресс-служба администрации округа.

В субботу Масленица состоится в городском парке культуры и отдыха на улице Пушкина. Гостей праздника ждут: надувной самовар-качели, историческая реконструкция, хороводы и народные флешмобы, ворота счастья, театрализованное представление, фаер-шоу со сжиганием чучела Масленицы, розыгрыш призов, а также выступление хедлайнеров. Развлекательная программа начнется в 12:00 и продолжится до 18:30.

Торжественное открытие праздника «Солнечная масленица», в рамках которого пройдут: театрализованное представление «Как Домовенок весну спасал», молодецкие игрища, хороводы и народные флешмобы, мастер-классы по народным танцам, розыгрыш призов и народная лотерея, ворота счастья» начнется в 13:00.

В 15:00 выступит танцевальный ансамбль «Серебро», в 15:20 состоится выступление шоу-группы «Мармелад», в 15:50 на сцену выйдет группа «Gармонь Drive», в 16:20 — виртуоз-балалаечник Юрий Шутов, в 17:00 — народный ансамбль «Матрена-АРТ». С 18:00 до 18:30 пройдет фаер-шоу со сжиганием чучела Масленицы. Все активности состоятся на главной сцене парка.

2 марта мероприятие состоится на площади перед Дворцом культуры на улице Фрунзе, где выступят коллективы ДК. Начало в 12:00. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.