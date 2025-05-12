Жителей и гостей Воскресенска приглашают на мероприятия в парки

Парки Воскресенска приглашают жителей и гостей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 12 по 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет будут организованы игры в шашки, познавательные беседы и творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади.

Познакомиться с искусством мечевого боя можно будет на шахматной площадке.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Знакомство с Воскресенском», а также интерактивные программы 6+: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка». На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей.

В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка», пройдут спортивные игры.

Попрактиковаться в скандинавской ходьбе, а также потанцевать на вечере «Ретро-танцы» любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут в четверг.

В субботу в парках Воскресенска пройдет увлекательное общеобластное мероприятие «Семейные старты».

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