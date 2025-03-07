Жителей и гостей Воскресенска приглашают на мероприятия в парки с 10 по 16 марта

Парки Воскресенска приглашают жителей и гостей округа на свои мероприятия, который пройдут с 10 по 16 марта 2025 года. В парке усадьбы Кривякино для детей будут организованы познавательные беседы и творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровая программа на главной площади и караоке около фонтана для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации округа.

Рубка шашкой «Казарла» пройдет для всех желающих в лабиринте. Нейрографикой и ароматерапией можно позаниматься в павильоне около фонтана по предварительной записи по телефону: +7 (977) 250-52-73.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Знакомство с Воскресенском» (по предварительной записи), а также интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка». На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей, а в среду даже самые маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+).

В четверг любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут попрактиковаться в скандинавской ходьбе. Для школьников в этот день пройдет приключенческий квест «По тропинкам парка» и мастер-класс.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.