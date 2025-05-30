Жителей и гостей Воскресенска приглашают на мероприятия в парки

Парки городского округа Воскресенск приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, который пройдут со 2 по 8 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет (6 +) будут организованы игры в шашки, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади для всех желающих.

Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы (6+): «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей.

В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+) и поучаствовать в спортивных играх.

Попрактиковаться в скандинавской ходьбе, а также потанцевать на вечере «Ретро-танцы» любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут в четверг.

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