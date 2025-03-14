Жителей и гостей Воскресенска приглашают на мероприятия в парках

Парки Воскресенска приглашают на свои мероприятия, которые пройдут с 17 по 23 марта 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино, в павильоне около фонтана, для детей будут организованы познавательные беседы и творческие мастерские, игровая программа пройдет на главной площади, караоке — около фонтана.

Рубка шашкой «Казарла» пройдет для всех желающих в лабиринте. Нейрографикой и ароматерапией можно позаниматься в павильоне около фонтана (по предварительной записи по телефону: +7 (977) 250-52-73.

К Всемирному дню поэзии в южном флигеле для подростков пройдет антиквиз «Не вопрос». Также ребят ожидает экскурсия — интерактивная программа «Народный календарь, посвященная Всемирному дню метеоролога.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Знакомство с Воскресенском» (по предварительной записи), а также интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка». На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей, а в среду даже самые маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+).

В четверг любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут попрактиковаться в скандинавской ходьбе. Для школьников в этот день пройдет приключенческий квест «По тропинкам парка» и мастер-класс.

В пятницу посетители парка смогут поговорить о поэзии в павильоне парка, а в воскресенье взрослых и детей ждут мероприятия ко Дню метеорологии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.