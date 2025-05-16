Жителей и гостей Воскресенска приглашают на мероприятия в парках

Воскресенские парки приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 19 по 25 мая. В субботу в парках Воскресенска пройдет общеобластное мероприятие «Мой парк – моя история», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет будут организованы игры в шашки, творческие мастерские и караоке в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади для всех желающих.

Познакомиться с искусством мечевого боя можно будет на шахматной площадке.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Знакомство с Воскресенском», а также интерактивные программы 6+: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка». На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдут познавательная и игровая программы для детей.

В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка», пройдут спортивные игры.

Попрактиковаться в скандинавской ходьбе, а также потанцевать на вечере «Ретро-танцы» любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут в четверг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.