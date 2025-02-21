Жителей и гостей Воскресенска приглашают мероприятия в парках на следующей неделе

Парки Воскресенска приглашают на свои мероприятия жителей и гостей округа с 24 февраля по 2 марта 2025 года. Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» каждый четверг могут попрактиковаться в скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке усадьбы Кривякино для детей будут организованы познавательные беседы и творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровая программа на главной площади и квест в парке для всех желающих.

Рубка шашкой «Казарла» пройдет для всех желающих в лабиринте. Нейрографикой и ароматерапией можно позаниматься в павильоне около фонтана (по предварительной записи по телефону: +7 (977) 250-52-73.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Знакомство с Воскресенском» (по предварительной записи), а также интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка». На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.

В парке «Москворецкий» каждый вторник проходят познавательная и игровая программы, а в среду даже самые маленькие могут посетить мероприятие «Веселая зарядка».

Для школьников в этот день проходит познавательный квест «По тропинкам парка» и мастер-класс.

В воскресенье, 2 марта, в парках Воскресенска состоится общеобластное мероприятие «Солнечная Масленица» (0+). Это настоящий праздник народных традиций, вкусных угощений и незабываемых развлечений для всей семьи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.