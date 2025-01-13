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Жителей и гостей Ступина приглашают на концерт «Негаснущие звезды» 22 января

22 января в ступинском Дворце культуры состоится праздничный концерт «Негаснущие звезды» к 95-летию Александры Пахмутовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этот вечер прозвучат самые известные и любимые мелодии композитора, ставшие настоящими хитами. Вы услышите такие песни, как «Как молоды мы были», «Поет гитара», «Нежность», «Надежда» и многие другие», — отмечают организаторы мероприятия.

В концерте примут участие симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Московской области Дмитрия Тарасова, камерный хор «Подмосковье» под руководством Петра Кислицина, солисты Ступинской филармонии и арт-группа Fantasy voices.

Концерт состоится 22 января в Большом зале Дворца культуры. Начало в 18:30.

Концерт пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Школьники и студенты смогут посетить его по Пушкинской карте (12+).

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