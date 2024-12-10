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Жителей и гостей Ступина приглашают на концерт хоровой музыки

20 декабря, в пятницу, камерный хор «Подмосковье» Ступинской филармонии выступит с новой концертной программой «Здравствуй, русская зима!» (6+), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Камерный хор «Подмосковье» представит новую программу к юбилею известного композитора Александры Пахмутовой. В концерте прозвучат любимые несколькими поколениями зрителей песни. Среди них — «Мелодия», «Надежда», «Хорошие девчата», «Как молоды мы были», «Русский вальс», «Нам не жить друг без друга», «Беловежская пуща» и многие другие», — рассказывают организаторы концерта.

Песенное наследие Александры Пахмутовой занимает особое место в советской и российской культуре. Произведения композитора — в репертуаре многих известных артистов российской и зарубежной эстрады, актеров театра и кино.

Концерт состоится 20 декабря в малом зале Дворца культуры. Начало в 18:30.

Концерт пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Школьники и студенты смогут посетить его по Пушкинской карте.

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