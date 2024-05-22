Жителей и гостей Солнечногорска 24 мая ждут на открытии новой выставки живописи

Дом с мольбертом в деревне Толстяково приглашает 24 мая жителей и гостей городского округа Солнечногорск на открытие новой выставки живописи «Цветное настроение». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На вернисаже представлены картины, выполненные художниками Солнечногорского и Химкинского отделений Союза художников Подмосковья.

Всего 50 работ, 25 художников, из них 14 выставляются впервые.

Дом с мольбертом — это частная резиденция для художников Подмосковья, призванная обеспечить условия для творческой работы и отдыха, а также помочь им раскрыть свой талант и обрести почитателей.

Открытие выставки состоится 24 мая, начало в 15:00. Вход свободный. Уточнить подробности можно по телефону: 8 (925) 507-78-33. Дом с мольбертом находится по адресу: округ Солнечногорск, деревня Толстяково, дом № 115.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.