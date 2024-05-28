Жителей и гостей Сергиева Посада приглашают на выставку «У лукоморья…»
Фото - © Министерство культуры и туризма Московской области
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике проходит выставка «У лукоморья…», приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
В экспозиции представлены произведения художественного фарфора на пушкинскую тему из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника и частной коллекции. Гости смогут ознакомиться с сервизами и рисунками по мотивам сказочных произведений Пушкина, а также произведения мелкой пластики скульпторов Дулевского, Дмитровского, Ленинградского фарфоровых заводов на темы сказок и других известных литературных произведений поэта.
Выставка завершится 4 августа 2024 года. Подробности — на сайте музея.
Ранее в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» завершился XXIV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.