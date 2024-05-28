Жителей и гостей Сергиева Посада приглашают на выставку «У лукоморья…»

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике проходит выставка «У лукоморья…», приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены произведения художественного фарфора на пушкинскую тему из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника и частной коллекции. Гости смогут ознакомиться с сервизами и рисунками по мотивам сказочных произведений Пушкина, а также произведения мелкой пластики скульпторов Дулевского, Дмитровского, Ленинградского фарфоровых заводов на темы сказок и других известных литературных произведений поэта.

Выставка завершится 4 августа 2024 года. Подробности — на сайте музея.

Ранее в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» завершился XXIV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна».

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