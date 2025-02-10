Жителей и гостей Сергиева Посада приглашают на мероприятия в парках на этой неделе

15 и 16 февраля в парке «Покровский» г. Хотьково подготовили развлекательные, спортивные и культурно-просветительские мероприятия для всей семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В эту субботу на центральной площади парка для всех желающих тренер Татьяна Генералова проведет зимнюю зарядку. В 12:00 в клубе «Шкатулочка» для юных гостей парка наставник Евгения Грекова проведет уроки мастерства в рамках проекта «Парк учит творить». А в 12:30 на катке парка начнется игровая программа «Снежный бум!», которую проведет Татьяна Генералова.

Воскресенье начнется с зимней зарядки на центральной площади парка, а продолжится уроками мастерства для всех желающих от студии «Чудесная мастерская» в клубе «Шкатулочка». Также для любителей покататься на коньках подготовили подвижные и командные игры «Ледовая дружина» с тренером Татьяной Генераловой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, важно строить то, что житель ожидает от тебя.

«Поэтому парки мы строим, действительно, их сейчас 184, и дальше большая программа», — добавил Воробьев.