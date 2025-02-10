Жителей и гостей Серебряных Прудов приглашают на мероприятия в парке

На этой неделе в парке культуры и отдыха «Серебряный» запланирован ряд интересных мероприятий для жителей в рамках регулярной программы, сообщает пресс-служба администрации округа Серебряные Пруды.

Во вторник, 11 февраля, в 9:15 всех желающих приглашают на утреннюю зарядку, чтобы начать день активно. В пятницу, 14 февраля, в 11:00 в беседке буккроссинга состоится лекция, посвященная фильму «В бой идут одни старики» и процессу его создания, организованная Центральной библиотекой.

В субботу в 14:00 в кафе «У бобров» участники проведут время за настольными играми. Это отличный способ развлечься, развить логическое мышление и просто весело провести время в приятной компании. Вход свободный (0+).

Расписание мероприятий может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому рекомендуется следить за обновлениями в социальных сетях парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.