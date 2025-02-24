Жителей и гостей Серебряных Прудов приглашают на мероприятия в парке на неделе

На этой неделе в парке культуры и отдыха «Серебряный» пройдет ряд мероприятий для жителей, сообщает пресс-служба администрации Серебряных Прудов.

В четверг, 25 февраля, в 09:15 всех желающих ждет утренняя зарядка, чтобы начать день с бодрости и энергии. В субботу, 1 марта в 15:00 в кафе «У бобров» развернутся традиционные настольные игры, где участники смогут проявить сообразительность и стратегическое мышление.

В воскресенье, 2 марта пройдет праздничное мероприятие «Солнечная масленица». Гостей парка ждут веселые конкурсы, народные забавы, традиционные угощения и яркое представление. В программе: хороводы, песни, перетягивание каната и, конечно же, сжигание чучела Масленицы, символизирующее проводы зимы и встречу весны.

Вход свободный (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.