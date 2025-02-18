Жителей и гостей Щелкова приглашают на спектакли в предстоящие выходные

В стенах Щелковского театра пройдет два представления в выходные, 22 и 23 февраля. Режиссером спектакля выступил Николай Исаков, сообщает пресс-служба администрации округа.

22-го февраля в 14:00 в учреждении состоится спектакль для детей по мотивам всем известной сказки Шарля Перро «Красная шапочка». События спектакля разворачиваются в дремучей чаще волшебного леса, когда знакомая всем детям девочка в красном чепчике отправилась в гости к бабушке, чтобы отнести ей пирожки.

А 23-го февраля Щелковский театр приглашает уже взрослых зрителей на спектакль «Как важно быть серьезным» по пьесе Оскара Уайльда. Виртуозная комедия положений, одна из самых остроумных и изысканных пьес мирового репертуара. Зрители отправятся в яркий и манящий мир 1920-х годов, познакомятся с остроумными джентельменами, изысканными леди и другими персонажами этой известной пьесы, вдоволь посмеются и насладятся знаменитым уайльдовским юмором. Спектакль начнется в 18:00.

Билеты на спектакли доступны на сайте www.tkcentre.ru и в кассе театра (г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1, лит. А).

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