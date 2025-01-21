Жителей и гостей Щелкова приглашают на бесплатный моноспектакль 25 января

25 января на территории усадьбы Гребнево, в гранд-шатре «Трубецкой холл» пройдет моноспектакль «Кто такой Чичиков?» по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Спектакль поставлен Ильей Просекиным — выпускником театрального института имени Б. Щукина при государственном академическом театре имени Вахтангова, сообщает пресс-служба администрации округа Щелково.

Спектакль уже завоевал призы многих театральных фестивалей: Спецприз жюри «Русская классика» и «Московская обочина», Гран-при фестиваля моноспектаклей «Я — театр», лауреат 1-й степени «Арт-Взлет», гран-при 18-го Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь отечества».

В рамках спектакля режиссер старается донести до зрителей самые сокровенные посылы автора к грядущим поколениям и к его современникам, а также призыв заняться в первую очередь благоустройством душевного имущества, а только потом — материального.

Спектакль пройдет 25 января в 17:00, его продолжительность составит 1,5 часа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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