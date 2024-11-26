Жителей и гостей Раменского приглашают на выставку моделей железных дорог

Выставка «Сила тяги», посвященная железнодорожной тематике, расположена в выставочном зале ДК «Сатурн» Раменского округа. В этом месте можно увидеть миниатюрные ландшафты с холмами, туннелями, мостами и действующими макетами железных дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Макеты отображают практически реальную железную дорогу с сигналами светофоров, звонками переездов, гудками локомотивов и огнями служебных домиков и целых городов.

Выставка традиционно включает в себя фотовернисаж, на котором представлены работы лучших фотографов и художников из ВОЛЖД, которые помогают зрителям перемещаться во времени и пространстве. В рамках выставки будут организованы творческие встречи и беседы с авторами, создающими макеты и железнодорожные модели.

Организаторами и участниками данного мероприятия являются лаборатория железнодорожного моделизма Московской детской железной дороги (Кратово), общество историков российских железных дорог (Санкт-Петербург), Всероссийское общество любителей железных дорог «МОО «ВОЛЖД» (Москва).

Выставочный зал работает со среды по субботу с 12:00 до 19:00, в воскресенье с 11:00 до 18:00.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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