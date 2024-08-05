Жителей и гостей Подмосковья приглашают на выставку «Русский пейзаж»

Художник-пейзажист, член Союза художников России Сергей Небесихин в этом году отмечает 60 лет и по случаю юбилея представил более 70 своих работ, посвященных живописным уголкам России. Картины отражают душу творца, его чувства и любовь к Родине.

Художественное образование Сергей Небесихин получил в Загорском художественно-промышленном техникуме и в Московском Высшем художественном училище. Его работы находятся в музейных собраниях по всей России и за рубежом.

Заместитель главы Сергиево-Посадского округа Ольга Дударева поздравила Сергея Небесихина с предстоящим юбилеем и вручила почетную грамоту от главы округа Дмитрия Акулова.

Выставка будет открыта для посещения до 25 августа по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 2а. Возрастные ограничения: 0+.

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