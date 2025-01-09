Жителей и гостей Подмосковья приглашают на выставку к 180-летию Анны Мараевой

В Серпуховском историко-художественном музее 2 января открылась выставка «Вечный капитал Анны Мараевой», посвященная женщине, внесшей неоценимый вклад в развитие Серпухова. Проект посвящен собирательской деятельности Анны Васильевны и направлен на знакомство с ее коллекциями, ставшими основой богатых фондов Серпуховского музея, рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Анна Мараева — незаурядная личность своего времени. Серпуховская купчиха первой гильдии, владелица текстильных фабрик, продукция которых пользовалась спросом по всей России, женщина с волевым характером, хозяйственной хваткой, высоким чувством чести и долга, она прославилась как благотворительница, собирательница старинных книг, рукописей и икон, а также крупного собрания живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, чьи коллекции легли в основу Серпуховского историко-художественного музея, который называют «Малой Третьяковкой» благодаря богатству и разнообразию произведений искусства, выставленных и хранимых там.

Выставка поделена на пять тематических разделов, которые наиболее полно освещают жизнь и деятельность Анны Мараевой и дают возможность составить представление о культурной среде русского общества конца XIX — начала XX вв. Вниманию посетителей представлено порядка 200 экспонатов, среди которых много редко экспонируемых или представленных публике впервые.

25 января отмечается 180-летний юбилей Анны Мараевой. В честь этой даты в музее будет организована программа платных и бесплатных мероприятий.

Выставка «Вечный капитал Анны Мараевой» будет работать до 11 января 2026 года.

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