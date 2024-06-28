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Жителей и гостей Подмосковья приглашают на рок-фестиваль 30 июня

Второй открытый рок-фестиваль начнется в г. о. Павловский Посад 30 июня в 15:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится по адресу: г. о. Павловский Посад, д. Кузнецы, ул. Новая, территория спортивной площадки.

На фестивале выступят музыканты городского округа: «Лиля Брик», «Блокировка», «Семь этажей» из музыкальной мастерской Александра Хренова и Дворца культуры «Павлово-Покровский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.