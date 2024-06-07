Жителей и гостей Подмосковья приглашают на музыкально-флористическую акцию

15 июня историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» Сергиево-Посадского г. о. приглашает гостей и жителей Подмосковья посетить музыкально-флористическую акцию в старинных усадебных традициях «Абрамцевский букет». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В программе флористические и тематические творческие мастер-классы, экскурсии по усадебному парку, театрализованная интерактивная программа «Аленький цветочек» с творческим заданием, театрализованная экскурсия по усадебному парку «Тайные послания цветов», музыкальный вечер «Музыка барокко», а также музыкальный вечер заслуженного артиста России, ведущего солиста московского театра «Геликон-опера» Сергея Топтыгина (бас-баритон).

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский округ, село Абрамцево, ул. Музейная, д. 1.

Подробная информация находится на сайте музея-заповедника «Абрамцево».

Билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника или онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.