Жителей и гостей Подмосковья приглашают на экскурсию в музее-заповеднике Пушкина

20 июля в усадьбе Большие Вяземы музея-заповедника А. С. Пушкина Одинцовского г. о. состоится авторская интерактивно-познавательная экскурсия «Усадьба Вяземы и тайна трех карт», которую проведет директор музея Александр Рязанов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Директор музея, историк, заслуженный работник культуры А. М. Рязанов расскажет посетителям об интересных фактах и загадках прошлого старинной усадьбы Вяземы, познакомит с судьбой ее обитателей. Поможет провести экскурсию старший научный сотрудник музея, пушкинист Михаил Гладилин. Он проведет интерактивную часть экскурсии, связанную с повестью А. С. Пушкина «Пиковая дама» и карточной игрой «Фараон», популярной среди русского дворянства XVIII — начала XIX веков.

Каждый участник экскурсии получит сувенир от «Пиковой дамы».

Начало экскурсии в 13:00 часов. Продолжительность — 3 часа.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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