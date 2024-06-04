Жителей и гостей Подмосковья приглашают 6 июня на Пушкинский бал

В поселке Томилино городского округа Люберцы в честь 225-летия со дня рождения великого поэта состоится Пушкинский бал. Приглашаются все желающие, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пушкинский день отмечается в стране 6 июня. Гений поэзии Александр Пушкин — великое достояние России и гордость русского народа.

«6 июня в 11:00 у памятника Пушкину в поселке Томилино сотрудники Центральной библиотеки им. С. Есенина организуют праздничное мероприятие, посвященное 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Начало — в 11:00. Праздник начнется с возложения цветов к мемориалу, в 11:30 — «Пушкинский бал» и театрализованное представление. Приглашаются все желающие», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Мероприятие состоится по адресу: г. о. Люберцы, поселок Томилино, улица Никитина, площадка у памятника Пушкину.

Шестого июня 1968 года на привокзальной площади поселка Томилино, на месте бывшей железнодорожной сторожки, состоялось торжественное открытие памятника великому русскому поэту. Это был первый советский памятник Пушкину в Подмосковье. Почетным гостем на открытии памятника был праправнук великого поэта Григорий Пушкин.

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