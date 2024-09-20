Жителей и гостей Павловского Посада приглашают на концерт 27 сентября

27 сентября творческие коллективы Дворца культуры «Павлово-Покровский» соберутся вместе и подарят жителям и гостям округа настоящий праздник. На сцене парка культуры и отдыха в Павловском Посаде с 18:00 начнется концертная программа «Снова вместе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Приглашаем всех наших гостей всех на наш ежегодный праздник. Вас ждут яркие, динамичные и зажигательные концертные номера. Наши коллективы и сольные исполнители с большим волнением подготавливают свои номера, чтобы в этот осенний вечер покорить публику. Уверены, что каждый найдет в нашем концерте, что-то для себя. Ждем всех в городском парке. Равнодушным не останется никто», — отмечают сотрудники Дворца культуры «Павлово-Покровский».

Вход на концерт свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Парка культуры и отдыха расположено по адресу: Павлово-Посадский городской округ, ул. Кирова, д. 85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.