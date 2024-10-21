Жителей и гостей Мытищ приглашают на творческий вечер «Небо на двоих»

ЦК «Подмосковье» приглашает жителей и гостей Мытищ на творческий вечер и выставку талантливой поэтессы, композитора, режиссера, актрисы, певицы и художественного руководителя театра «Богема» Владиславы Оксюта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владислава Оксюта — лауреат и победитель множества престижных российских и международных фестивалей и конкурсов, среди которых «Славянский базар», «The Golden Voices», «Страна, пой», «Родники» и многие другие. Она является автором и постановщиком мюзикла «Паруса» и выпустила десять авторских сольных альбомов.

В этот вечер гости услышат авторские песни в исполнении самой Владиславы Оксюта, а также смогут насладиться живым общением в теплой дружеской атмосфере. Перед началом мероприятия состоится открытие выставки авторских работ поэтессы.

Мероприятие состоится 24 октября в 15:30 по адресу: г. о. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский. ул. Пионерская, стр. 2, ЦК «Подмосковье». Вход свободный. Возрастные ограничения: 0+.

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