Жителей и гостей Мытищ приглашают на экспозицию «Импульс.Арт»

С 16 декабря в мытищинском МЦ «Импульс» начинает работу девятнадцатая экспозиция «Импульс.Арт», открывающая молодым талантам дорогу в мир искусства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители выставки смогут полюбоваться работами молодых художников, познакомиться с новыми авторами. Открытие экспозиции состоится 16 декабря в 16:00. Присоединиться к мероприятию могут все желающие.

Ранее проект молодежного арт-пространства «Импульс.Арт» стал победителем ежегодного конкурса главы городского округа Мытищи «МЫ Мытищи» в номинации «Прорыв года». Организаторы выставки уверены, что данная экспозиция станет еще одним шагом на пути к популяризации современного искусства и привлечению внимания к творчеству молодых авторов. Не упустите возможность посетить выставку «Импульс.Арт» и окунуться в мир новых идей и ярких впечатлений.

МЦ «Импульс» находится по адресу: г. о. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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